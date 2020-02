L’email est le premier canal de communication utilisé dans les entreprises. Un collaborateur envoie en moyenne 40 emails par jour. Dans une ère de plus en plus digitalisée, optimiser la relation client dans les emails et la rendre plus humaine est devenue une nécessité.

On le sait, une décision client est fondée sur des éléments factuels, mais aussi sur ses émotions. La personnalisation de la relation est alors une des clés du succès. Quand la relation est installée, l’e-mail constitue un canal très efficace dans les échanges entre la marque et le consommateur. L’humanisation de la relation client est un besoin qui se fait encore plus ressentir dans les secteurs où la relation client repose uniquement sur des canaux numériques. Un bon exemple est celui de la vente en ligne : 2 % des visiteurs d’un site e-commerce deviennent clients, contre 40 % des visiteurs d’une boutique physique !

L’EMAIL EST AU CŒUR DE LA STRATEGIE DE LA RELATION CLIENT

L’email est utilisé à tous les instants clés de la vie du client. Mais il ne suffit pas de communiquer avec lui, il est nécessaire de personnaliser au maximum tous les échanges en fonction du contexte et de son expérience. Sans compter que grâce à l’automation marketing, il est possible d’aller très loin dans l’affichage de campagne de communication dans les emails de ses collaborateurs. C’est la répétition qui crée la relation client et la mémorisation d’une marque. Avoir une démarche de transformation de l’email du quotidien en email marketing fidélisera vos clients.

1/RENDRE PLUS HUMAINE LA RELATION CLIENT DANS VOS EMAILS

On cherche ici à favoriser l’expérience client. Il faut réussir à mettre en avant la marque tout en ne dénaturant pas la relation de confiance établit avec le collaborateur. Pour cela, la signature mail est un espace idéal. Elle a une vraie dimension humaine, car elle est portée par les meilleurs ambassadeurs de l’entreprise, vos collaborateurs. Elle représente un levier de communication pour faire l’autopromotion de l’entreprise. Découvrez quelques conseils pour utiliser au mieux le potentiel de la signature mail :

La signature mail, personnalise et humanise la relation client

Pour qu’une signature mail soit lisible et conviviale, évitez qu’elle ne soit trop surchargée. Privilégiez les informations personnalisées, relatives au collaborateur, telles que le nom, le prénom, la fonction, et le téléphone. Ajouter une photo à la signature mail est un vrai plus car elle participe à humaniser la relation. Enfin, affichez des informations qui invitent à découvrir un peu plus votre entreprise (liens vers vos réseaux sociaux et vers votre site web).

Pour qu’une signature mail soit lisible et conviviale, évitez qu’elle ne soit trop surchargée. Privilégiez les informations personnalisées, relatives au collaborateur, telles que le nom, le prénom, la fonction, et le téléphone. Ajouter une photo à la signature mail est un vrai plus car elle participe à humaniser la relation. Enfin, affichez des informations qui invitent à découvrir un peu plus votre entreprise (liens vers vos réseaux sociaux et vers votre site web). Le design de la signature mail renforce l’identité digitale de l’entreprise

La signature mail est un moyen rapide pour votre destinataire de reconnaître votre marque, elle participe à renforcer votre identité digitale. Le design de la signature doit être en cohérence avec l’identité graphique de la marque (à minima une couleur dominante, une typographie et un logo).

La signature mail est un moyen rapide pour votre destinataire de reconnaître votre marque, elle participe à renforcer votre identité digitale. Le design de la signature doit être en cohérence avec l’identité graphique de la marque (à minima une couleur dominante, une typographie et un logo). Accompagnez votre signature d’une campagne marketing dans les signatures emails des collaborateurs. Le pied de mail est un espace de marketing direct. Préférez des bannières cliquables, renvoyant vers une landing page. Variez vos bannières au fil des évènements liés à l’actualité de votre entreprise. Pour cela, créez-vous un plan éditorial annuel afin de ne rien laisser au hasard.

Pour résumer, il faut réussir à rendre l’email du quotidien davantage publicitaire sans en altérer ses qualités. Tout est dans le dosage.

2/PROGRAMMER DES CAMPAGNES DANS LES EMAILS DE COLLABORATEURS

Les campagnes emails sur les mails de vos collaborateurs sont une belle alternative aux emailings. Leur taux d’ouverture est nettement supérieur au taux moyen d’ouverture des emailings. La raison de ce succès est simple. L’email est personnalisé et est envoyé par un collaborateur identifié de son destinataire. Le risque que l’email soit spammé est quasi nul. La campagne est ainsi plus visible. L’astuce pour commencer : dé-doublonner ses newsletters en les séquençant en plusieurs bannières mails cliquables. Vous gagnez ainsi en temps de production des contenus et vous démultipliez leurs impacts. Ensuite, donner un score à chacune des actions de ses leads (clic sur une bannière, téléchargement d’un livre blanc, etc) avec un outil de marketing automation permet de qualifier au mieux la maturité de son lead.

Enfin, utiliser un outil de synchronisation centralisé des signatures mails pour harmoniser et piloter 100 % des signatures mails de son entreprise, en quelques clics, permet d’automatiser simplement vos campagnes marketing.

>> Essayez Boost My Mail gratuitement pendant 14 jours

3/OPTER POUR L’INBOUND MARKETING POUR DEVELOPPER VOS VENTES UPSELL

L’inbound marketing consiste à faire découvrir naturellement sa marque, ses multiples expertises ou ses produits. Cette manière d’aborder vos leads et vos clients modifie profondément la nature de la relation avec ses derniers. Le cycle de vente classique s’en trouve totalement modifié. Cette stratégie de parcours d’achat se marie très bien avec une stratégie des contenus orientée content marketing et storytelling. La signature mail est par conséquent une des étapes indispensables dans un processus de maturation d’achat sur des personas ciblés. En début de cycle de vente, on optera pour une stratégie de contenus visant à familiariser vos leads avec votre marque : invitation à participer à un événement, à télécharger un livre blanc, à lire un article sur son blog, etc. Il est nécessaire de varier autant que possible les bannières avec des communications plus push, telles que des promotions, des lancements de produit, etc. En fin de cycle de vente, la signature mail proposera un contenu qui a vocation à fidéliser le client ou à provoquer le bouche à oreille. En guise d’exemple, on peut citer une vidéo à partager, un lien vers une offre de parrainage, etc.

Vous avez désormais toute la méthode pour optimiser la relation client dans vos emails, et en faire un puissant allié dans vos démarches de qualité, de fidélisation et d’upsell client.